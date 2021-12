Vrh EU poudaril pomen poživitvenega odmerka in usklajenega pristopa v pandemiji

Bruselj, 16. decembra - Voditelji držav članic EU so danes v Bruslju poudarili pomen cepljenja in poživitvenega odmerka v spopadanju s pandemijo covida-19, ki se tudi zaradi nove različice omikron znova zaostruje. Pozvali so k prizadevanjem za premagovanje obotavljivosti glede cepljenja, zavzeli pa so se tudi za usklajen pristop pri odzivanju na krizo med članicami EU.