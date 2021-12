V spomin na Kristino Brenkovo izšla monografija Draga Kristina

Ljubljana, 16. decembra - Mladinska knjiga je soustanoviteljico in prvo urednico ter pisateljico Kristino Brenkovo ob letošnji 110-letnici rojstva počastila z obsežno monografijo Draga Kristina. Knjiga v treh delih prinaša pričevanja njenih sodobnikov in sodelavcev, izseke iz njene korespondence, ki jo hrani Narodna in univerzitetna knjižnica, ter njeno izbrano leposlovje.