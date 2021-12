Odlična polovica sezone, a v Tivoliju že gledajo naprej

Ljubljana, 16. decembra - Hokejisti SŽ Olimpije so v teh dneh sicer izgubili vodstvo v ligi ICEHL, kjer so bili povsem na vrhu kar 56 dni. Zdaj so drugi, sezona je na polovici, v ljubljanskem taboru pa so lahko zelo zadovoljni z opravljenim doslej. Že zdaj pa trener Mitja Šivic in njegovi igralci gledajo v drugo polovico sezone.