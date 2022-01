26 dni do OI - Kitajski zid

Ljubljana, 9. januarja - Kitajski zid je eno od sedmih svetovnih čudes in največja struktura, ki jo je kdajkoli zgradil človek. Velja za največji gradbeni dosežek v zgodovini človeštva, katerega gradnja je trajala več kot dva tisoč let. Študija iz leta 2012 je pokazala, da je celotna dolžina velikega Kitajskega zidu, v povprečju visokega 7,88 metra, neverjetnih 21.196 km.

Veliki kitajski zid so gradili od konca 14. stoletja do začetka 17. stoletja, za časa dinastije Ming, ki je želela zaščititi Kitajsko pred napadi mongolskih in hunskih plemen. Tudi deli zidu, ki jih je danes moč obiskati, izvirajo pretežno iz obdobja dinastije Ming (1368 - 1644).

Vendar pa prve sledi zidu segajo še v 8. stoletje pr. n. št., ko je bila Kitajska razdeljena na veliko malih držav. Zid naj bi obvaroval kitajsko ljudstvo pred vdori plemen z zahoda. Obrambne linije vsebujejo več raztežajev obzidja in jarkov, pa tudi posamezne trdnjave.

V veliki Kitajski zid so vključili tudi številne že obstoječe zidove, ki so jih od 3. stoletja pr. n. št. Kitajci gradili proti plenilskim pohodom nomadskih plemen iz današnje Mongolije in Mandžurije.

V obsežni študiji pred slabim desetletjem so ugotovili, da veliki Kitajski zid, ki je skupek številnih trdnjav in obrambnih okopov, vsebuje 10.051 odsekov obzidja, 1764 jarkov, 29.510 posameznih zgradb in 2211 utrdb ali prehodov, pri čemer so zidovi in jarki skupno dolgi kar 21.196,18 kilometra.

Medtem ko zgolj veliki zid Ming, ki ga je kitajska vlada leta 2016 na veliko ogorčenje domače javnosti restavrirala, meri 8850 km. Več kot 700 let star del zidu, ki je slovel kot najlepši, divji ter originalen in je nastal v času dinastije Ming, je zdaj pokrit z betonom.

Kitajski zid je sicer poškodovan na več koncih in ima kar nekaj manjkajočih delov. Tem je med drugim botrovala tudi kraja kamnov za gradnjo; zlasti med kulturno revolucijo (1966 - 1976) so veliko materiala Kitajskega zidu uporabili za gradnjo hiš in farm. Tovrstno početje je danes na Kitajskem kaznivo.

Z velikim Kitajskim zidom je povezanih kar nekaj legend. Zid so gradili vojaki, ujetniki, sužnji in kmetje. Legenda pravi, da naj bi v Kitajski zid kar zazidali trupla delavcev, ki so zaradi prenapornega dela umrli na njem. Zato mu ponekod rečejo tudi zid žalosti in krvi. Vendar v njegovi notranjosti nikoli niso odkrili človeških ostankov.

Po drugi legendi naj bi bil Kitajski zid edini objekt človeške izdelave, ki je s prostim očesom viden iz vesolja. Ta zgodba se je pojavila na zahodu v 18. stoletju in se med ljudi še bolj usidrala z objavami v priljubljenih medijih. Vendar pa je v resnici zid mnogo preozek, da bi ga lahko razločilo človeško oko s takšne razdalje, poleg tega ni dovolj kontrastne barve.

Vizionarski režiser Zhang Yimou, znan po slikovitih uspešnicah, kot so Hiša letečih bodal, Dvigni rdečo svetilko in Heroj, je leta začel snemati dih jemajoč akcijski fantazijski spektakel z naslovom Kitajski zid.

Film govori o bojevnikih, ki v starodavni Kitajski branijo Kitajski zid pred hordo pošastnih bitij, pri tem pa jim pomaga lokostrelec v podobi ameriškega zvezdnika Matta Damona. Snemali so ga več kot tri leta in gre za najdražji film, ki so ga kadarkoli v celoti posneli na Kitajskem. Njegov proračun je znašal slabih 114 milijonov evrov.

K priljubljenosti zidu - obišče ga več kot deset milijonov turistov letno - je veliko prispeval tudi znameniti rek kitajskega revolucionarja, komunističnega voditelja in ustanovitelja Ljudske republike Kitajske, Mao Zedonga, ki naj bi izjavil: "Pravi junak je le tisti, ki je stal na velikem zidu."