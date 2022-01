30 dni do OI - Od Pekinga 2008 do Pekinga 2022

Kitajska prestolnica je pred 14 leti uspešno priredila 29. olimpijske igre moderne dobe po vrsti. Takratni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Jacques Rogge jih je razglasil za "izredne" in dejal, da so olimpijske igre spremenile Kitajsko.

"Olimpijski ogenj bo ugasnil, navdušenje kitajskega ljudstva pa bo gorelo večno," je ob koncu iger dejal Rogge in izpostavil tudi impresivnih 36 svetovnih in 85 olimpijskih rekordov ter slogan pekinških iger "En svet, ene sanje".

Na igrah v Pekingu so se najbolje odrezali ravno domačini, ki so osvojili 51 zlatih, skupaj pa 100 medalj. Olimpijsko zgodovino sta takrat sicer spisala ameriški plavalec Michael Phelps, ki je z osmimi zlatimi kolajnami izboljšal dosežek legendarnega ameriškega plavalca Marka Spitza, in jamajški sprinter Usain Bolt, ki je dosegel tri svetovne rekorde v tekih na 100 in 200 m ter v štafeti na 4 x 100 m.

Primeri dopinga niso zaznamovali iger v tako velikem številu, saj je Mok do konca tekmovanja poročal o le šestih primerih jemanja nedovoljenih poživil. To se je sicer spremenilo v naslednjem desetletju, ko so protidopinške organizacije testirale olimpijske vzorce za nazaj.

Slovenski športniki so v Pekingu osvojili pet kolajn, metalec kladiva Primož Kozmus pa je Sloveniji priboril prvo zlato atletsko odličje. Slovenija je prvič osvojila pet medalj vseh treh leskov in tako prekosila tudi vse države nekdanje skupne domovine. Prvo medaljo v kitajski prestolnici je z drugim mestom osvojila plavalka Sara Isakovič, nato je bron osvojila judoistka Lucija Polavder.

Svoji drugi olimpijski odličji v karieri sta osvojila Rajmond Debevec in Vasilij Žbogar. Najboljši slovenski strelec je bil tudi z nekaj sreče na koncu bronast v svoji paradni disciplini - trojnem položaju -, jadralec pa je v razredu laser bronu iz Aten 2004 dodal še srebro. Za vrhunec slovenskih nastopov je poskrbel Kozmus, zaradi njega je na Kitajskem odmevala Prešernova Zdravljica, slovenska trobojnica pa vihrala na najvišjem drogu.

Zdaj se športniki vračajo v Peking, ki bo od 4. do 20. februarja, po poletnih priredil še 24. zimske igre. Olimpijski boji bodo poleg Pekinga potekali še v bližnjih zimskih centrih Zhagjiakou in Yanqing. Tudi na zimskih igrah bo osrednje prizorišče stadion Ptičje gnezdo, ki je ime dobil po edinstvenem videzu, gostil pa bo uvodno in sklepno slovesnost.

V imenu trajnosti so prireditelji kot dediščino OI 2008 preuredili tudi nacionalni plavalni center, ki so mu organizatorji ljubkovalno nadeli vzdevek "ledena kocka". Ta bo med ZOI dom tekmovalcev v curlingu, medtem ko bosta gimnastična dvorana z iger 2008 z vzdevkom pahljača ter športni center Wukesong po novem namenjena hokejskim bojem.

Mestna dvorana v kitajski prestolnici, kjer je leta 2008 potekal odbojkarski turnir, pa bo tokrat namenjena eni najbolj priljubljenih zimskih športnih panog v Aziji - umetnostnemu drsanju.

Slovenija je na zadnje zimske igre 2018 v Pyeongchang poslala najštevilčnejšo odpravo doslej, 71 športnikov, njen izkupiček pa je bil v okviru pričakovanj: dve kolajni. Srebro je na igrah osvojil biatlonec Jakov Fak, bron pa je dodal še deskar Žan Košir. Za veselje slovenskih športnih navdušencev so poskrbeli tudi slovenski hokejisti, ki so se drugič zaporedoma uvrstili na olimpijski turnir.

V Pekingu 2022 slovenskih hokejistov ne bo, tako da tudi odprava ne bo tako številčna, zato pa ima Slovenija kopico širših kandidatov za odličja, med njimi skakalce Uršo Bogataj, Niko Križnar, Emo Klinec, Anžeta Laniška, Ceneta Prevca, Timija Zajca, tekačici Anamarijo Lampič in Evo Urevc, deskarji Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, smučarji Žan Kranjec, Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Meta Hrovat ...