Letos vloženih rekordno število prošenj za mednarodno zaščito, ugodeno le peščici

Ljubljana, 16. decembra - V letošnjem letu je bilo do konca novembra v Sloveniji vloženih rekordno število prošenj za mednarodno zaščito, in sicer 4568. Ugodenih jih je bilo le 15. Razlog za tako nizek delež priznanih statusov je, da je večina prosilcev Slovenijo zapustila še pred koncem postopka, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.