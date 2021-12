V muzeju novejše zgodovine razstava Maček Muri in muca Maca

Ljubljana, 20. decembra - V muzeju novejše zgodovine Slovenije je na ogled fotografsko-dokumentarna razstava Maček Muri in muca Maca, ki je namenjena tako otrokom, starejšim od treh let, kot tudi odraslim. Avtorja Tone Stojko in Andreja Breznik s skoraj 40 razstavnimi fotografijami obiskovalce kronološko vodita skozi 35-letno ustvarjanje Mačje godbe.