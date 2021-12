Razpis referenduma o resoluciji razvoja SV brez širše podpore, zaradi zapletov seja DZ prekinjena

Ljubljana, 16. decembra - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035, kot kaže, ne bo uspel, saj so mu podporo napovedali le poslanci Levice, ki razpis referenduma predlagajo. Razpravo sicer zaznamujejo zapleti, zaradi katerih so sejo prekinili.