Nekatere avstrijske dežele danes odpirajo javne prostore, Dunaj ostaja zaprt

Dunaj, 17. decembra - Na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Solnograškem in v Spodnji Avstriji se bodo danes ponovno odprli gostinski lokali in nastanitveni objekti, v Zgornji Avstriji tudi vsi drugi javni prostori. Dunaj bo z delnim odprtjem počakal do ponedeljka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.