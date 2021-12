V Piranu razstava slikarskih krajin Joni Zakonjšek

Piran, 17. decembra - V Mestni galeriji Piran bodo drevi odprli razstavo slik, akvarelov in risb Joni Zakonjšek z naslovom iz Knjige spokojnosti. Gre za avtoričina dela z obdobja zadnjih treh let, osrednji motiv likovnih del pa so podobe krajin, travnikov, dreves, vode, ki so naslikani z natančnostjo, značilno za to k dovršenosti usmerjeno slikarko.