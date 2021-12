Ob prelomu leta: Odbojkarji znova evropski podprvaki, v 2022 izziv SP

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 25. decembra - Odbojkarji sicer niso vnovič osvojili naslova slovenske ekipe leta 2021, so pa nadaljevali odbojkarsko pravljico, ki traja od leta 2015. Zagotovo je za njimi najboljša sezona nasploh, postali so prva slovenska ekipa v najbolj priznanih športih z žogo, ki je še tretjič osvojila kolajno na velikih tekmovanjih, znova so postali evropski podprvaki.