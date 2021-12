Upravno sodišče zavrnilo zahtevo po izbrisu podatkov iz krstne knjige

Ljubljana, 16. decembra - Upravno sodišče je s sodbo potrdilo odločbo informacijskega pooblaščenca, da posameznik s sklicevanjem na pravico do izbrisa iz 17. člena splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki ureja pravico do pozabe, ne more doseči izbrisa svojih osebnih podatkov iz krstne knjige, ki jo upravlja Katoliška cerkev, je zapisano na njeni spletni strani.