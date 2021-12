Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 16. decembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil pol odstotka. V zeleno so indeks potisnile predvsem delnice NLB, ki so se okrepile za dobra dva odstotka, Luke Koper in Telekoma Slovenije. Največ prometa so v dopoldanskem času vlagatelji opravili z delnicami Krke in Zavarovalnice Triglav.