Janša o možnosti novih pogajanj z Rusijo v okviru normandijskega formata

Bruselj, 16. decembra - Premier Janez Janša je danes ob prihodu na vrh EU omenil možnost novih pogajanj v okviru normandijskega formata, ki vključuje Rusijo, Ukrajino, Nemčijo in Francijo. Morda je nekaj odprtih kanalov za resna pogajanja v okviru normandijskega formata v prihodnjih dneh in če so možnosti za delo diplomacije, ji bomo dali priložnost, je dejal.