V Kočevju v uporabo predali eno največjih letošnjih naložb v ceste

Kočevje, 16. decembra - V Kočevju so simbolno odprli in v uporabo predali prenovljeno Podgorsko ulico in novo parkirišče. Gre za eno največjih cestnoinfrastrukturnih naložb v občini Kočevje v letošnjem letu, ki je bodo najbolj veseli okoliški prebivalci, saj so nanjo čakali kar nekaj časa, je v sredo ob odprtju dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.