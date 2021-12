DZ o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na izredni seji prihodnjo sredo

Ljubljana, 16. decembra - Kolegij predsednika DZ se je danes dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bodo 22. decembra na zahtevo koalicijskih poslank in poslancev obravnavali predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog novele zakona o financiranju občin. Obe DZ obravnava po skrajšanem postopku.