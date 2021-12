Ob sklepu projekta Fabiani, Plečnik in Vurnik razstava in monografija

Ljubljana, 16. decembra - V Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski ulici bosta od danes na ogled razstava in monografija Bojane Čampa in Staneta Jeršiča, ki zaokrožujeta predstavitev trojice velikih slovenskih arhitektov Maksa Fabianija, Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. S tem se bo sklenil projekt Pionirji slovenske sodobne arhitekture v okviru predsedovanja EU.