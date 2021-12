Umrla temnopolta feministična avtorica Bell Hooks

Frankfort, 16. decembra - V starosti 69 let je umrla priznana ameriška temnopolta feministična avtorica Bell Hooks. V svojih delih je obravnavala spole, rase in razrede, postala pa so obvezno branje v številnih univerzitetnih programih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrla je v sredo v Kentuckyju v krogu družine, ki je tudi sporočila novico na Twitterju.