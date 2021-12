Na Nizozemskem razburjata skrajno desni poslanec in kraljeva zabava

Haag, 16. decembra - Nizozemska kraljeva družina se je v sredo opravičila in obžalovala, ker je minuli teden pripravila zabavo za 18. rojstni dan bodoče kraljice in nanjo povabila 21 gostov, čeprav to ni v skladu s protikoronskimi ukrepi v državi. Sodišče je medtem desnemu poslancu prepovedalo primerjanje omejitev za zajezitev pandemije s holokavstom.