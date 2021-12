V Zgornjesavski dolini urejenih več kot 50 kilometrov tekaških prog, letos brez Italije

Kranjska Gora, 16. decembra - V Zgornjesavski dolini so v letošnji zimi zaradi ugodnih vremenskih razmer uredili več kot 50 kilometrov tekaških prog v Ratečah, Planici, Radovni, Mojstrani, Gozd Martuljku in Kranjski Gori. Niso pa letos brezplačno oziroma z vstopnico, ki velja za proge od Tamarja do Rateč, dostopne tekaške proge na italijanski strani.