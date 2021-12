Ovečkin izenačil rekord, Washington pa izgubil

New York, 16. decembra - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na četrtek igrali tri tekme. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin je za Washington na tekmi s Chicagom izenačil rekord po številu golov ob igralcu več, a je njegova ekipa po podaljšku izgubila s 4:5. Arizona je izgubila z ekipo New York Rangers z 2:3, Anaheim pa je Seattle premagal s 4:1.