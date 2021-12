Napihljiv grad usoden za štiri otroke, več poškodovanih

Sydney, 16. decembra - Osnovnošolska zabava na avstralski Tasmaniji se je končala tragično, potem ko je napihljiv grad, v katerem so se zabavali številni otroci, odnesel močan veter. Policija je sporočila, da so umrli štirje otroci, še štirje so v kritičnem stanju, en pa je huje poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.