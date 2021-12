Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so se občutno zvišale potem, ko je ameriška centralna banka Federal Reserve s pospešitvijo načrtov za zaostritev denarne politike nakazala odločnejše stališče do inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.