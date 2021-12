Delo o resoluciji o Sloveniji (16. 12.)

Ljubljana, 15. decembra - Peter Žerjavič v komentarju Tvegana smer razvoja piše o tem, da so bili odkloni zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU v tem času očitnejši, zato je bila EU na Slovenijo toliko bolj pozorna. Čeprav Slovenija še ni na ravni Poljske in Madžarske, so tveganja o smeri razvoja vse bolj oprijemljive, meni avtor.