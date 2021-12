Arsenal do zmage v londonskem derbiju in četrtega mesta

London, 15. decembra - V angleški nogometni ligi so odigrali tri od štirih načrtovanih tekem 17. kroga. Obračun med Burnleyjem in Watfordom so zaradi večjega števila okuženih igralcev z novim koronavirusom prestavili, največ pozornosti pa je dobil londonski derbi med Arsenalom in West Hamom. Z 2:0 ga je dobil Arsenal, ki se je z deveto zmago povzpel na četrto mesto.