Skupni prihodki in odhodki pokojninskega zavoda naj bi v prihodnjem letu znašali 6,4 milijarde evrov

Ljubljana, 16. decembra - Skupni prihodki in odhodki pokojninskega zavoda v prihodnjem letu so predvideni v višini 6,4 milijarde evrov. To je za 4,1 odstotka oziroma 253,7 milijona evrov več od ocene za letošnje leto, izhaja iz predloga zavodovega finančnega načrta za leto 2022. Besedilo bo danes obravnaval svet zavoda.