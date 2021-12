V Londonu 1. junija obračun evropskih in južnoameriških prvakov

Nyon, 15. decembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svoji spletni strani zapisala, da se 1. junija 2022 v Londonu obeta prvovrsten nogometni dogodek, tako imenovana "finalissima", med letošnjimi evropskimi prvaki iz Italije in južnoameriškimi iz Argentine. Uefa in južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) sta danes podaljšali sodelovanje do 30. junija 2028.