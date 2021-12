Otrokom iz programov ZPM Moste-Polje unikatne lesene kocke izpod rok zapornikov

Ljubljana, 15. decembra - Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen sta Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje donirala komplete unikatnih lesenih kock Dobra roka, ki so jih izdelale zaprte osebe v več zaporih, so sporočili iz urada uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.