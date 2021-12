Norveške rokometašice tretje polfinalistke SP v Španiji

Granollers, 15. decembra - Norveška ženska rokometna reprezentanca je na današnji prvi četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Granollersu premagala Rusijo s 34:28 (19:15). V torek so se v polfinale prebile tudi Danke in Španke. Prve so premagale Brazilke s 30:25 (14:13), druga pa Nemke s 26:21 (14:10). Drevi ob 20.30 se bo začela še tekma med Francijo in Švedsko.