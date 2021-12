Leicestru niso dovolili preložiti tekme

London, 15. decembra - Iz angleškega nogometnega kluba Leicestra so sporočili, da so zaradi pojava okužb z novim koronavirusom na vodstvo lige naslovili prošnjo za prestavitev četrtkove tekme proti Tottenhamu. A njihovo prošnjo so zavrnili, kar trener Brandon Rodgers ni najbolje sprejel, poroča AFP.