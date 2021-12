Predsednik Pahor z redom za zasluge odlikoval Slovensko izseljensko matico

Ljubljana, 15. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači Slovenski izseljenski matici vročil red za zasluge za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete in kulture pri Slovencih v tujini. Medaljo za zasluge je podelil Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju in Saši Verbiču, so sporočili iz urada predsednika republike.

Združenje Slovenska izseljenska matica, ki letos praznuje 70 let delovanja, je slovenska nevladna organizacija za Slovence po svetu, ki je bila ustanovljena 9. januarja 1951. Med najpomembnejše in najvidnejše dosežke združenja spadajo mesečnik Rodna gruda, tujejezična revija Slovenia Magazine Quarterly, Slovenski izseljenski koledar ter Slovenski oktet, ki deluje še danes. Matica je leta 1965 priredila tudi prvo Poletno šolo slovenskega jezika, ki se je pozneje razširila in preimenovala v Seminar slovenskega jezika, literature in kulture in zdaj deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na ljubljanski filozofski fakulteti.

Pahor se je matici zahvalil za sijajno delo tako v preteklosti kot sedaj. Matica namreč še vedno posreduje leposlovne, znanstvene in druge knjige, časnike, časopise in filme. Organizira tudi srečanja izseljencev v domovini, gostovanja Slovencev v tujini in obratno, pomaga izseljencem pri ohranjanju in učenju slovenskega jezika in kulture ter organizira razstave in ekskurzije, piše na spletni strani urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju (SDGZ) je medtem Pahor izročil medaljo za zasluge za pomembno in vodilno vlogo na področju čezmejnega gospodarskega povezovanja v Furlaniji-Julijski krajini ter za 75 let dragocenega ohranjanja slovenstva v Italiji.

SDGZ kot edino gospodarsko združenje slovenske manjšine v Italiji povezuje več kot tisoč podjetij in po Pahorjevih besedah predstavlja eno najuglednejših institucij slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pokriva področja obrti, trgovine na drobno, gostinstva in turizma, mednarodne trgovine in storitev ter samostojne poklice. SDGZ prav tako spodbuja povezovanje med šolami in podjetji s poletno delovno prakso za dijake srednjih šol s slovenskim učnim jezikom.

Predsednik države je medaljo za zasluge izročil tudi Saši Verbiču, ki so v uradu označili za najvidnejšega predstavnika Slovencev v Srbiji, in sicer za dolgoletno uspešno delo za ohranjanje in uveljavljanje slovenske skupnosti v državi. Verbič je predsednik nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji in predsednik Društva Slovencev v Beogradu - Društva Sava. To šteje okoli 2500 članov in letos obeležuje 20. obletnico delovanja, med drugim vsako leto izvajajo tradicionalni dan slovenskega filma.

Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je nagrajencem čestitala in se jim zahvalila za njihovo dolgoletno delo, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.