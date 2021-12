Sodbo v tožbi Fructala zoper Atko Primo in Šrota bodo sporočili pisno

Nova Gorica, 15. decembra - V odškodninski tožbi ajdovskega Fructala zoper družbo Atka Prima in nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota so na novogoriškem okrožnem sodišču danes ponovno začeli in zaključili glavno obravnavo. V ponovljenem začetku sojenja sodnica Nataša Vižintin Komel ni odredila ponovnega zaslišanja prič, sodbo bo strankam sporočila pisno.