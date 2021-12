Komunala Slovenj Gradec v 2022 malenkost zvišuje nekatere cene

Slovenj Gradec, 15. decembra - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so se danes seznanili s poslovnim načrtom Komunale Slovenj Gradec za 2022 in novimi cenami. Zaradi dražje elektrike bosta s 1. januarjem za od dva do 5,5 odstotka dražji oskrba z vodo in čiščenje odpadne vode. Za pet odstotkov bo dražje tudi ogrevanje. Slovenjgraški svetniki so potrdili tudi proračun za 2022.