SBI TOP na Ljubljanski borzi izgubil 0,35 odstotka

Ljubljana, 15. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,35 odstotka in se ustalil pri 1228,73 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,95 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami, ki so se pocenile za 0,43 odstotka. Največ, 1,43 odstotka, pa so izgubile delnice Save Re.