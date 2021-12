Predloga nepovezanih poslancev o podaljšanju bonov končala parlamentarno pot

Ljubljana, 15. decembra - DZ se je na današnji izredni seji seznanil, da predloga novel pretekih protikoronskih zakonov, s katerima so želeli nepovezani poslanci veljavnost lanskih in letošnjih bonov podaljšati vsaj do konca julija, nista primerna za nadaljnjo obravnavo. S tam so odprli parlamentarno pot predlogu desetega protikoronskega zakona.