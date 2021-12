DZ sprejel zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost

Ljubljana, 15. decembra - DZ je z 88 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zakon daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju.