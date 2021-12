Slovenija pod povprečjem EU pri potrošnji

Luxembourg, 18. decembra - Dejanska individualna potrošnja, izražena v standardih kupne moči, je lani med državami EU varirala med 61 in 145 odstotki evropskega povprečja. Devet članic je bilo nad povprečjem, najvišjo so imele Luksemburg, Nemčija in Danska. Slovenija je dosegla 82 odstotkov evropskega povprečja, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.