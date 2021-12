Oceanografska boja Vida spet operativna

Piran, 15. decembra - Oceanografsko bojo Vida je po dveh mesecih ponovno operativna in priklopljena na svoji lokaciji, so na svoji spletni strani zapisali na Morski biološki postaji Piran. V tem času so bojo natančno pregledali in sanirali manjše poškodbe na njenem trupu ter opravili še nekaj dodatnih vzdrževalnih del za njeno boljše delovanje.