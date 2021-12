EU mora za uspešen izhod iz krize povečati konkurenčnost

Ljubljana, 15. decembra - Slovenija, tako kot druge države EU, ni bila pripravljena na pandemijo covida-19, ki je poleg zdravstvene krize povzročila tudi ogromne in kompleksne spremembe na področju gospodarstva in gospodarskih podpornih sistemov. Rešitev za nastale razmere so med drugim inovacije, digitalizacija in trajnostni razvoj, s tem pa tudi večja konkurenčnost EU.