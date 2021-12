V Sloveniji do zdaj potrdili 10 okužb z omikronom, prvi primeri uvoženi iz Švedske in Združenih arabskih emiratov

Ljubljana, 15. decembra - Do ponedeljka so v Sloveniji zabeležili 10 primerov potrjenih okužb z novo koronavirusno različico omikron. Gre za dva neodvisna skupka primerov. Okužene osebe so pripotovale iz Švedske in Združenih arabskih emiratov. Zaznali so tudi sekundarne primere prenosov znotraj teh dveh skupkov, so objavili na spletni strani NIJZ.