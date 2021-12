Slovenska animirana filma v tekmovalnem programu festivala v Clermont Ferrandu

Clermont-Ferrand, 16. decembra - V tekmovalni program 43. mednarodnega festivala kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu sta se uvrstila kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić in animirani kratki film Steakhouse animatorke in režiserke Špele Čadež. Festival bo potekal od 28. januarja do 5. februarja 2022.