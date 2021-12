Poslanci za samostojno ureditev področja oskrbe s plini

Ljubljana, 15. decembra - DZ je danes s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o oskrbi s plini, s katerim bo to področje izvzeto iz energetskega zakona in urejeno samostojno. Med drugimi cilji zakona sta zanesljiva oskrba s plinom in omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom. Večjih pomislekov v zvezi z zakonom danes v parlamentu ni bilo.