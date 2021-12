Zaradi obnove železnice bo zaprt del Ceste 27. aprila v Ljubljani

Ljubljana, 16. decembra - Zaradi obnove železniške proge Ljubljana-Brezovica bo danes od 21. ure do predvidoma petka do 5. ure zjutraj na območju železniškega nadvoza za ves promet zaprta Cesta 27. aprila, so sporočili iz ljubljanske občine. S sobote na nedeljo pa bo na območju nadvoza železniške proge za vse promet zaprta še Šestova ulica.