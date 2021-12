Otroke v novomeški bolnišnici obiskal dedek Mraz

Novo mesto, 15. decembra - Otroke, ki se zdravijo na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto je danes obiskal dedek Mraz. Bolnišnica je obisk pripravila s sodelovanjem Društva prijateljev mladine Mojca in novomeških poklicnih gasilcev, ki so dedka Mraza z zelenice ob bolnišnici v košari gasilskega vozila dvignili do oken omenjenega bolnišničnega oddelka.