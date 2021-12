Na razpisa urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu skoraj 600 vlog

Ljubljana, 20. decembra - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je na letošnja ločena razpisa za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel skupno skoraj 600 vlog. Za oba razpisa je skupno na voljo 8,4 milijona evrov. Prednost pri izbiri bodo imele dejavnosti z naslova znanja slovenskega jezika.

Od skupno 8,4 milijona evrov sredstev je za Slovence v zamejstvu na voljo 7,2 milijona evrov in za Slovence po svetu 1,2 milijona evrov.

Kot so za STA pojasnili pri uradu, je na javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu prispelo 335 vlog, na javni razpis za finančno podporo Slovencem po svetu 235 vlog. Ob tem so na uradu dodali, da gre za okvirno število, saj lahko prijavitelji, če vloge zaradi objektivnih razlogov niso mogli poslati po elektronski pošti, pošljejo tudi po navadni pošti, tako da obstaja možnost, da kakšna vloga v prihodnjih dneh še prispe.

Na uradu predvidevajo, da bodo odločbe o dodeljenih sredstvih predvidoma izdane konce meseca januarja oziroma najkasneje v začetku februarja. Rezultati razpisa bodo po prejemu vseh povratnic, ki potrjujejo, da je bil prijavitelj z odločitvijo seznanjen, tudi javno objavljeni, so še sporočili.

Kot izhaja iz javno objavljenih pogojev obeh razpisov, bo pri izbiri vlog s področja Slovencev v zamejstvu prednostno podpora namenjena dejavnostim za utrjevanje in doseganje višje ravni znanja slovenskega jezika v zamejstvu. Za Slovence po svetu bo to utrjevanje in krepitev znanja slovenskega jezika. Razpis tudi predvideva, da urad odločbe o dodeljenih sredstev za področje Slovencev po svetu izda najkasneje do 1. februarja, za zamejstvo do 9. februarja prihodnje leto.

Urad letos sicer iz proračuna dobi 10,17 milijona evrov. V proračunu za prihodnje leto je predvidenih 10,7 milijona evrov, za leto 2023 11,3 milijona evrov, kar je največ doslej.