V Hongkongu po požaru s strehe stolpnice rešili več sto ljudi

Hongkong, 15. decembra - Po izbruhu požara v 38 nadstropij visoki stolpnici v Hongkongu se je več sto ljudi zateklo na streho, od koder so jih že rešili. Skupno so iz poslopja evakuirali več kot 1200 ljudi. 13 so jih morali zaradi vdihavanja dima odpeljati v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.