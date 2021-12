Potrdili identiteto trupla pogrešanega Sama Ostrouške

Ljubljana, 15. decembra - Policija je 23. novembra prejela informacijo občana o najdenem truplu v bližini Splošne bolnišnice Izola. Na podlagi forenzičnih preiskav so v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju Ljubljana zdaj potrdili, da gre za 60-letnega Sama Ostrouško, ki je bil pogrešan od 17. marca, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Pokojnega so nazadnje videli v Splošni bolnišnici Izola, bolnišnico pa je zapustil še isti dan. Takrat so organizirali več iskalnih akcij, vendar ga niso našli, so dodali.