Sergio Aguero zaradi kardioloških težav končal kariero

Barcelona, 15. decembra - Argentinski nogometni napadalec Sergio Kun Aguero je danes na stadionu Camp Nou v Barceloni naznanil konec kariere. Razlog za odločitev so kardiološke težave, ki so se mu pojavile konec oktobra, podrobnejši pregledi so pokazali, da ima Aguero aritmijo, zato bi bilo nadaljnje igranje nogometa na tej ravni zanj preveliko tveganje.