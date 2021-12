V Portorožu odprli največje praznično drsališče na Primorskem

Portorož, 15. decembra - V nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu so danes odprli največje praznično drsališče na Primorskem. S 600 kvadratnih metrov velikim drsališčem so želeli na piranski občini in v Avditoriju Portorož popestriti veseli december na destinaciji Portorož in Piran, pokrito drsališče pa bo omogočalo uživanje v zimskih radostih ne glede na vreme.