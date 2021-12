Prihodnost Slovenije je zelenem prehodu, digitalizaciji in pametnih tehnologijah

Ljubljana, 15. decembra - Pandemija covid-19 je tudi priložnost, da spremenimo vzorce razmišljanja in se usmerimo v lastne moči in sposobnosti. Prihodnost Slovenije in njenega gospodarstva leži v zelenem prehodu, digitalizaciji, trajnostni usmerjenosti, odpornosti in odprtosti, je rdeča nit današnje konference o internacionalizaciji in industrializaciji.